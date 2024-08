Vídeo: assaltante agride turista com mata-leão, em Copacabana

Um turista cearense foi vítima de uma tentativa de assalto na Praça Cardeal Arcoverde, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na última sexta-feira (16).



Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o criminoso rende a vítima por trás e a agride com um mata-leão, fazendo com que ela desmaie. O bandido então rouba seu aparelho celular.

Ao recobrar a consciência, a vítima ainda pega as pernas do criminoso, que sai correndo .



Dois dias após o crime, agentes do 19º BPM (Copacabana) realizaram buscas e localizaram o aparelho celular e prenderam o suspeito.



O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana). De acordo com a Civil, a autoridade policial solicitou à Justiça um mandado de prisão contra ele. O suspeito foi reconhecido pelo turista.



O histórico criminal do suspeito tem 18 registros de diferentes crimes, como associação ao tráfico de drogas, ameaça, furto a estabelecimento comercial, furto de telefone celular, furto a transeunte, injúria e lesão corporal.



Porém, o Plantão Judiciário, acompanhando o parecer do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), indeferiu o pedido de prisão preventiva e soltou o suspeito.

