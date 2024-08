Banhistas são arrastados até as pedras por forte ventania em Copacabana, no Rio

Cerca de 100 banhistas foram afetados por uma forte ventania em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 23, e uma parte do grupo precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros e pelo Exército. As pessoas estavam praticando stand up paddle quando foram surpreendidas por fortes ventos.

Os banhistas precisaram de socorro dos guarda-vidas e dos operadores de embarcações de resgate da corporação. Motos-aquáticas foram empenhadas no salvamento das vítimas que caíram no mar ou que não conseguiam retornar para a orla. Alguns praticantes tentaram subir nas pedras do Forte de Copacabana, sofrendo escoriações leves pelo corpo.

O resgate contou com o apoio do Exército, que liberou a passagem por terra, pelo Forte, para o acesso dos guarda-vidas a essas vítimas. Sete pessoas necessitaram de atendimento da equipe médica do 3° Grupamento Marítimo de Copacabana, com escoriações leves. Ninguém foi levado ao hospital.