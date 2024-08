"Nome Limpo? Só em 2029!": Influencer viraliza ao pagar dívida e fazer outra para comprar celular novo

O criador de conteúdo Ayrton Santos voltou a bombar nas redes sociais nesta segunda-feira (20), depois que um vídeo antigo ganhou nova vida na web. Na publicação, que originalmente saiu em abril deste ano, Ayrton comemora ter quitado suas dívidas no Serasa – mas, para surpresa de muitos, ele já estava contraindo outra.



No vídeo, que agora acumula mais de 276 mil visualizações, o influenciador, que conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram e 49 mil no TikTiok aparece na porta de uma loja exibindo um smartphone de última geração. “Olha a máquina que eu acabei de pegar e paguei só a entrada! Se lascou! Daqui a cinco anos meu nome tá limpo de novo”, declara Ayrton, arrancando risos de alguns e críticas de outros.



A atitude do influencer gerou um verdadeiro debate entre os seguidores. Alguns entraram na brincadeira: “De cinco em cinco anos, uma conquista diferente”, comentou um seguidor. “Gênio do capitalismo”, elogiou outro. Contudo, nem todos acharam graça na situação. Houve quem criticasse a postura de Ayrton. “Coisa de trambiqueiro”, disparou um internauta. “Isso é o que envergonha nosso país, brasileiros sempre achando que é bonito passar os outros pra trás”, lamentou outro.



A discussão seguiu acalorada nos comentários do vídeo, onde muitos debateram se a atitude é um reflexo do jeitinho brasileiro ou um exemplo a não ser seguido. Independente das opiniões, uma coisa é certa: Ayrton Santos sabe como manter a audiência engajada. Confira o vídeo e tire suas próprias conclusões!