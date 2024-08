Educação e saúde foram afetadas

Com as operações sequenciais na Maré, escolas e clínicas da família tiveram o funcionamento afetado ao longo da semana. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, duas unidades estaduais, o Ciep 326 César Pernetta e o Colégio Estadual Professor João Borges de Moraes, que juntas atendem 1.424 alunos, não abriram desde a última segunda-feira. Apesar de completar cinco dias sem aula, a pasta informou que conteúdos pedagógicos perdidos serão repostos para evitar prejuízos.

Já a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva suspendeu as atividades externas.