Há uma situação de risco no Aterro do Flamengo: ciclistas estão pegando carona no vácuo de ônibus, o que é extremamente perigoso. Essa prática aumenta o risco de acidentes graves, tanto para os ciclistas quanto para os motoristas, colocando em risco a segurança de todos na via. É urgente que sejam tomadas medidas para evitar esse tipo de comportamento e garantir a segurança no trânsito. Existe a ciclovia bem ao lado.