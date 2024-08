Homem é preso com 34 kg de maconha no Aeroporto do Galeão

A Polícia Federal (PF) prendeu neste sábado (24) um homem com mais de 30 kg de maconha no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.



O passageiro, de 32 anos, vinha de um voo de Manaus. Segundo a PF, agentes identificaram a droga dentro das duas malas que haviam sido despachadas pelo rapaz. Ao todo, foram encontrados 34 kg de maconha.



O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Ele responderá por tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a 25 anos de reclusão.