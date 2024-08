Recentemente, participei de uma palestra com trabalhadores acima de 50 anos que estão esperando há mais de um ano para a aposentadoria devido à burocracia do INSS. Muitos relataram que, ao buscar informações no posto do INSS, foram orientados a ir a uma lan-house, o que é inadequado para quem trabalhou a vida inteira na roça. Eles continuam sem respostas e enfrentam grande frustração.