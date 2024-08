Guerra CV x TCP se espalha pelo Rio

A investida do Comando Vermelho em áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro ocorre em diversos pontos da Região Metropolitana. O Morro dos Macacos é apenas um dos alvos do CV, maior facção criminosa do estado.

Na Zona Norte, as tentativas de invasão do Complexo da Pedreira (TCP) pelo vizinho Complexo do Chapadão (CV) tem se repetido seguidamente. Há duas semanas, a Polícia Militar fez uma operação na região e frustrou uma dessas tentativas.

Já na Zona Oeste, Vila Aliança e Catiri (TCP) são os alvos de tentativas de invasões de bandidos da Vila Kennedy (CV), desde o início deste ano.