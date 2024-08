Caminhão de Maria Rita roubado

O caminhão que transportava instrumentos e equipamentos da banda da cantora Maria Rita foi roubado na madrugada de ontem, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

A equipe da artista usou as redes sociais para divulgar informações sobre o veículo, na tentativa de recuperá-lo.

"Quem tiver informações, por favor entrar em contato conosco por aqui", diz trecho da publicação na Internet.

Os responsáveis pela postagem não deram detalhes de como foi a dinâmica do crime ou da abordagem dos criminosos na rodovia. No entanto, foi informado que o veículo possui a assinatura do nome da cantora, o que o torna capaz de ser identificado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a corporação não foi acionada para a ocorrência. A Polícia Civil informou não houve registro na delegacia da área. Responsável pelo policiamento na Rodovia Presidente Dutra, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que também não foi acionada.