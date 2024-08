Após 73 dias internada, menina de 13 anos baleada na Ilha deve receber alta

A menina de 13 anos baleada na Ilha do Governador há 73 dias deve receber alta nesta segunda-feira (26) no Hospital Souza Aguiar. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



A adolescente foi baleada no dia 13 de junho enquanto voltava do balé com uma tia. Ela foi atingida por uma bala perdida na barriga durante confronto entre policiais militares e criminosos.



Durante o período de internação, a menina passou por duas cirurgias e perdeu o baço, rim esquerdo, parte do intestino grosso, parte do estômago e a base do pulmão.



A Polícia Civil informou que as investigações estão avançadas e que uma reprodução simulada será realizada para ajudar a identificar de quem partiu o tiro que atingiu a menina.