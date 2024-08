Depósito do Ceasa de São Gonçalo é atingido por incêndio de grandes proporções

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada deste domingo (25), um depósito da unidade do Ceasa do bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Colubandê foi acionado por volta da meia-noite para conter as chamas, na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 1406. Até o momento, não há informações sobre a causa do fogo.



Não houve registro de feridos. As atividades de controle das chamas contaram com a ajuda dos quartéis de São Gonçalo, São Cristóvão, Niterói e Central.