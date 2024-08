Ministério da Agricultura monitora incêndios em áreas rurais no interior de São Paulo

O Ministério da Agricultura acompanha a situação dos incêndios florestais no interior de São Paulo, que atingem áreas agrícolas da região. "O ministro Carlos Fávaro está acompanhando com muita atenção e pediu nossa atuação e ajuda. Conversamos com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) e nos colocamos à disposição das entidades do setor para o que pudermos ajudar, tanto na parte institucional quanto de custeio", relatou o secretário de Política Agrícola da pasta, Guilherme Campos, ao

Segundo Campos, o Ministério poderá atuar tanto conjuntamente com governo estadual quanto com os governos municipais em ações preventivas e de controle. "Além disso, o essencial é prosseguir a investigação de ocorrência de crime nesse processo. A prática da queimada foi praticamente abolida há tempos da cultura sucroalcooleira tanto pelo motivo ambiental quanto pela questão econômica, porque um solo mais rico em nutrientes produz melhor", acrescentou.

Entre sexta-feira e sábado, mais de 2,1 mil focos de incêndio foram registrados em São Paulo. O governo de São Paulo estima que cerca de cinco mil propriedades rurais em quase 200 municípios foram afetados pelos incêndios. O prejuízo preliminar ao agronegócio paulista calculado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado é de R$ 1 bilhão.