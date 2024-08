'Gatonet' e venda de botijão

Johny Bravo também é responsável pela comercialização de 'gatonet', assinaturas de internet e venda de gás. Dentre as cobranças também estão aluguel de R$ 300 para jogar no campo de futebol público no alto do Vidigal.

Além disso, ele foi o principal articulador e mentor da invasão ao Morro da Mineira no ano passado. Grande parte das armas foram fornecidas por ele. Contra ele constam seis mandados de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio.

Já seu comparsa, Leandro Pereira da Rocha, o Bambu, também foragido, responde por outros diversos crimes como tráfico de drogas, associação para a produção e tráfico, dano qualificado, entre outros.