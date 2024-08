SANTO DO DIA

Santa Mônica: Cconhecida como mãe de Santo Agostinho, foi uma mulher de profunda fé e devoção. Casada com Patrício, um pagão de temperamento difícil, enfrentou desafios religiosos no casamento. Mônica orava constantemente por seu marido e por seu filho, Agostinho, que viveu uma juventude distante da fé cristã, causando-lhe grande dor. No entanto, Mônica testemunhou a conversão de Agostinho, que se tornou um dos mais renomados Padres da Igreja. O Papa Alexandre III a proclamou 'padroeira das mães cristãs'.