Há mais de 4 anos nós moradores da Rua Goiás, no bairro Piedade, estamos reclamando da falta de sinalização na via, que é de mão dupla, não tem nem pintura no chão. A ausência de sinalização adequada torna a rua extremamente perigosa, aumentando o risco de colisões frontais. É urgente que a Prefeitura tome providências para evitar acidentes graves.