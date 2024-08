A Águas do Rio precisa com urgência resolver a situação do fornecimento de água no bairro Marambaia, em Itaboraí. Há meses a água chega às casas com gosto forte de cloro, especialmente para os moradores da Rua Anápolis. As reclamações até o momento não surtem efeito, e o problema persiste. Nós moradores estamos preocupados com qualidade da água.