Vídeo: feirante é agredido após discussão em feira livre na Zona Norte

O feirante Guilherme de Machado, 21 anos, foi agredido por um colega durante uma briga em uma feira livre no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, no domingo (25). A discussão, que teria começado por uma vaga na rua, foi registrada por testemunhas.



No vídeo, a vítima, que vende bananas, discute com um vendedor de tapioca antes de ser atacado com socos e derrubado. O agressor, em seguida, saca uma arma, mas é contido por populares.



Vendedor de bananas é agredido durante discussão em feira na Zona Norte.



O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça na 24ª DP (Piedade). Guilherme passou por exame de corpo de delito, que confirmou as agressões.