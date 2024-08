Passageiros de van são assaltados na Linha Amarela

Rio - Uma van de passageiros foi roubada na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na noite de segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado com os passageiros, que tiveram seus pertences roubados. O bandido conseguiu fugir pela porta do carona em direção à comunidade de Manguinhos.



Equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) localizaram o veículo na Rua Humboldt, em Bonsucesso, após serem informadas sobre a ocorrência. Testemunhas informaram que o criminoso abordou a van momentos antes.



O delegado Alvaro de Oliveira Gomes, da 21ª DP (Bonsucesso), afirmou que não se tratou de sequestro, pois o foco dos criminosos era o veículo, não as pessoas.



"O que houve foi uma tentativa de roubo, pois antes mesmo das pessoas serem retiradas, a PM fez a abordagem e o roubo foi frustrado", explicou.



Na ação, bandidos em uma moto abordaram a van e obrigaram o motorista a seguir até um determinado ponto, onde liberaram os passageiros e levaram o veículo.