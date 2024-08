Homem tem aliança arrancada com os dentes durante assalto em São Cristóvão

fotogaleria

Um professor de 49 anos foi assaltado na manhã desta terça-feira (27), na Avenida Rotary Internacional, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. Durante o roubo, um dos criminosos arrancou a aliança da vítima com os dentes, enquanto os demais roubaram seu carro. Na fuga, o grupo de quatro assaltantes colidiu com o veículo e o abandonou no meio da rua.Os criminosos também deixaram para trás o Honda HRV que usaram para abordar o professor. Para continuar a fuga, roubaram outro automóvel. A vítima, residente em Teresópolis, estava a caminho de buscar o filho para uma entrevista no Consulado Americano.