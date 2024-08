Vídeo: homem é atropelado duas vezes e executado a tiros

Um homem foi brutalmente executado na madrugada desta segunda-feira (26) em Valença, no Sul Fluminense. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, que andava de bicicleta na Rua 29 de Setembro, no bairro Carambita, foi derrubada por um carro. O motorista desceu do veículo e disparou pelo menos 20 tiros contra o ciclista, que tentou fugir.

Veja o vídeo:

Mesmo após ser atingido, o homem tenta escapar, mas escorrega no meio da rua. O atirador, então, volta para o carro, atropela a vítima e foge. O caso está sob investigação da 91ª DP (Valença).