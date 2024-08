Vídeo: Taróloga diverte web ao questionar uso de áudios extensos no Whatsapp

A criadora de conteúdo e taróloga conhecida como Zabela faz sucesso na web com opiniões fortes sobre situações que julga absurdas. Em vídeo publicado no último sábado (14) no TikTok, onde conta com mais de um milhão de seguidores, a jovem afirmou que ouvir áudios longos enviados pelo WhatsApp por pessoas desconhecidas é um verdadeiro teste de resistência emocional. “Não tem intimidade com a pessoa. A pessoa não te conhece. Você pegou o número dessa pessoa de uma forma aleatória... Não manda áudio! Outro dia eu fui abrir o telemóvel e tinha mais de quatro áudios de um mesmo número. Com mais de 40 segundos cada áudio. Você acha que eu vou ouvir?”, ironizou Zabela.



Nos comentários da publicação, que teve mais de 400 mil visualizações, os internautas apoiaram a crítica feita pela taróloga. “Não gosto de ouvir áudio nem de quem sou amiga, que dirá de desconhecido”, disse uma seguidora. “Áudio só para os íntimos", afirmou outra. Assista!

#desabafos #fy #videos ♬ som original - zabelacomz @zabelacomz7 Coisas absurdas demais pra eu deixar só na minha cabeça. #explore

Para tornar as conversas pelo WhatsApp mais agradáveis e evitar constrangimentos, o Meia Hora separou algumas “dicas de etiqueta” que podem tornar a comunicação mais agradável para todos:



1. Seja breve: evite enviar áudios longos. Se a mensagem pode ser escrita em poucos textos, prefira essa opção.



2. Respeite o tempo do outro: se o assunto é importante, considere uma chamada ao invés de enviar vários áudios. A comunicação direta é muitas vezes mais eficaz.



3. Use a função de áudio com moderação: envie áudios quando necessário, mas lembre-se de que nem todos têm tempo para ouvir mensagens longas.



4. Clareza e objetividade: se optar por áudios, procure ser claro e direto para evitar mal-entendidos e economizar tempo.



5. Verifique se é um bom momento: antes de enviar um áudio, pergunte se é um bom momento para a pessoa ouvir, para não interromper atividades importantes. Para tornar as conversas pelo WhatsApp mais agradáveis e evitar constrangimentos, o Meia Hora separou algumas “dicas de etiqueta” que podem tornar a comunicação mais agradável para todos:1. Seja breve: evite enviar áudios longos. Se a mensagem pode ser escrita em poucos textos, prefira essa opção.2. Respeite o tempo do outro: se o assunto é importante, considere uma chamada ao invés de enviar vários áudios. A comunicação direta é muitas vezes mais eficaz.3. Use a função de áudio com moderação: envie áudios quando necessário, mas lembre-se de que nem todos têm tempo para ouvir mensagens longas.4. Clareza e objetividade: se optar por áudios, procure ser claro e direto para evitar mal-entendidos e economizar tempo.5. Verifique se é um bom momento: antes de enviar um áudio, pergunte se é um bom momento para a pessoa ouvir, para não interromper atividades importantes.