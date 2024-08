Vítima trocou o Rio pela Região Serrana justamente para fugir da violência

Apesar do susto, o professor afirmou que em nenhum momento pensou em reagir. Ele contou que, durante a retirada da aliança, chegou a ser agredido pelos criminosos.

"Como a aliança não estava saindo, eles chegaram a me dar um soco na cabeça, mas nada que causasse um dano. Na hora só pensei em me abrigar e sair o mais rápido dessa situação. Aqui no Rio não tem como a gente ficar alerta o tempo todo, uma hora a gente sabe que pode acontecer, a questão é andar atento e em uma situação dessa não reagir e deixar levar tudo, porque o resto a gente corre atrás", disse a vítima, que trocou o Rio pela Região Serrana, justamente, pela violência.

"Tenho 49 anos e nunca tinha acontecido algo desse tipo comigo. Moro há 12 anos em Teresópolis. Saímos daqui por qualidade de vida, trânsito e também por causa da violência. Nós optamos por uma cidade mais tranquila", finalizou.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira recuperaram os dois veículos nas imediações da Quinta da Boa Vista. O carro usado pelos criminosos, inclusive, foi encontrado uma placa dentro do porta-malas. O policiamento foi intensificado na região.