África tem quase 4 mil novos casos de mpox em uma semana, mas ainda não recebeu vacinas

A África está vendo um rápido aumento nos casos de mpox com quase 4 mil infecções relatadas na semana passada, disse o órgão de saúde pública do continente nesta terça-feira, 27, repetindo um apelo por vacinas que deveriam chegar esta semana, mas que tiveram a entrega adiada.

Oitenta e uma mortes por mpox foram relatadas na África na semana passada, elevando o total de casos e mortes para 22,8 mil e 622, respectivamente, disse Jean Kaseya, chefe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da África, em um briefing online.

Cerca de 380 mil doses de vacinas mpox foram prometidas por parceiros ocidentais como a União Europeia e os Estados Unidos, disse ele. Isso é menos de 15% das doses que as autoridades disseram serem necessárias para acabar com os surtos de mpox no Congo, o epicentro da emergência global em andamento.

Após os surtos de mpox fora do continente africano em 2022, os países ricos responderam rapidamente com vacinas e tratamentos de seus estoques. No entanto, apenas algumas doses chegaram à África, apesar dos apelos de seus governos.

O primeiro lote de doses de vacina prometidas à África chegará em 1 de setembro, após atrasos causados por problemas de documentação e autorização de emergência, disse Kaseya.