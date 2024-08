É um verdadeiro descaso com os moradores da Rua Dr. Manoel Marreiros, na Ilha do Governador. A obra da prefeitura, conhecida como Bairro Maravilha, deixou a via praticamente intransitável. O que era para ser uma melhoria na infraestrutura do bairro acabou resultando em uma situação ainda pior, com buracos que não existiam antes da intervenção. A população está indignada.