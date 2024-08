Frequentadores do Feirão do Lu, em Duque de Caxias, fiquem atentos! Há mais de um mês, tem um jacaré sendo avistado circulando no pátio do estacionamento, próximo à lixeira. O caso foi abafado para não prejudicar o feirão, mas funcionários e lojistas sabem que, na área próxima, existe uma reserva ambiental que abriga diversas espécies, como lagartos, micos, capivaras...