Polícia resgata turista alemão que se perdeu na Floresta da Tijuca

Nesta terça-feira (28), a Polícia Militar resgatou um turista alemão chamado Hanjo Kyung Hee que havia se perdido na Floresta da Tijuca.



Agentes do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) foram acionados pelo chefe de segurança do hotel onde a vítima estava hospedada. Os militares foram até o Parque Lage e, com a ajuda de um fiscal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), seguiram a trilha até encontrar o turista.



Hanjo Kyung Hee foi localizado em uma área de difícil acesso, mas sem ferimentos. Ele foi encaminhado de volta ao hotel a tempo de não perder o voo de retorno para a Alemanha.