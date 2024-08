Alunos ficam sem escola em mais um dia de operação para demolições na Maré

A operação policial conjunta da Polícia Civil e Secretaria de Ordem Pública (Seop) para demolir 41 prédios de um condomínio de luxo construídos pelo tráfico no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, chegou ao décimo dia consecutivo. A ação impactou o funcionamento de escolas na região, deixando mais de 1,4 mil alunos sem aula.



Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), o Ciep 326 - César Pernetta e o Colégio Estadual Professor João Borges de Moraes estão fechados desde segunda-feira (19) devido à operação. A pasta informou que o conteúdo perdido será reposto.



Manifestações



O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) convocou uma manifestação para esta quarta-feira (28), às 9h, em frente à sede da prefeitura do Rio, exigindo aulas presenciais com mais segurança para estudantes e profissionais. Moradores também protestaram, pedindo paz na região.



Questionamentos do MPF



O Ministério Público Federal (MPF) solicitou esclarecimentos à prefeitura e ao governo federal sobre a operação, dando prazo de 48 horas para receber as respostas. O órgão questiona como será compensado o tempo perdido pelos estudantes, a propriedade da área demolida e o destino do local, caso seja público.



Funcionamento de Escolas e Clínicas



As secretarias municipais de Educação e Saúde ainda não retornaram sobre o funcionamento das escolas municipais e clínicas de saúde na região. Segundo a Seop, 32 dos 41 imóveis foram demolidos, com mais de 162 apartamentos.



Lavagem de Dinheiro



Investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apontam que o Parque União, onde os condomínios estão sendo demolidos, vinha sendo usado para lavar dinheiro do tráfico de drogas por meio de construções e abertura de empreendimentos. Funcionários de órgãos da região estariam envolvidos no esquema.