Polêmica! Após cobrar taxa de comparecimento, noiva expõe ausência de madrinhas

No último sábado (24), a maquiadora Marina Araújo viralizou na web ao compartilhar problemas que enfrentou antes de subir ao altar. No relato, a recém-casada detalha uma série de contratempos, como a mudança do local a apenas um dia do evento; o buquê entregue que não correspondia ao que havia sido escolhido; a decisão inesperada do pastor de não realizar a cerimônia e o mais surpreendente: a ausência inesperada das madrinhas. “As minhas melhores amigas não deram sinal de vida”, desabafou a maquiadora.



A situação ficou ainda mais constrangedora após uma das madrinhas revelar que os noivos cobraram dos convidados uma taxa de comparecimento no valor de R$ 70, mais as bebidas. "Ela não deu detalhes suficientes e só pintou a gente como c*z*nas do rolê”, afirmou a moça.



O caso dividiu opiniões nas redes sociais. “Independente do valor, quando normalizaram pagar pra ser convidado para um casamento?”, perguntou uma internauta. “Se uma amiga minha casar e eu for amiga mesmo, eu pagaria pra ir ao casamento. Casamento é luxo, mas também é sonho!”, disse outra.



A recente popularização dos 'casamentos por adesão' tem causado controvérsias. O modelo, que surgiu como alternativa para financiar os altos custos das celebrações, vem sendo criticado por criar barreiras econômicas que podem excluir familiares e amigos. Assista!