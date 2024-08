Bonecos falsos chamaram atenção

As investigações tiveram início após informações de que empresas localizadas em diversos shoppings da Região Metropolitana do Rio utilizavam bonecos de pelúcia falsificados de personagens de marcas registradas. A primeira fase da operação ocorreu em maio deste ano, quando máquinas e grande quantidade de pelúcias foram apreendidas. Com o aprofundamento das investigações, a Polícia Civil identificou se tratar de um processo fraudulento para enganar os consumidores.

Os principais alvos da operação são duas grandes empresas que dominam mais de 90% do mercado dessa atividade no Rio. "A ação vai permitir descobrir se há alguma organização criminosa por trás disso", afirmou o delegado Pedro Brasil, que chefia a investigação.