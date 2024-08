Entenda como funcionava sistema

No decorrer do inquérito, após exames realizados por peritos do ICCE, os agentes constataram que o sistema das máquinas dispõe de um contador de jogadas e, conforme programação feita pelo operador, libera uma corrente elétrica que permite gerar potência para a 'garra' pegar o brinquedo somente após um determinado número de tentativas.

Em contrapartida, caso esse número não tenha sido atingido, a corrente elétrica enviada gera uma potência insuficiente para a captura da pelúcia, deixando a 'garra' fraca.

"Um contador era zerado toda vez que uma pelúcia era pega. Então isso é programável, o operador pode dizer que a partir de 30, 50 ou 10 jogadas que haverá uma corrente elétrica que vai ser suficiente para que o objeto seja pego", disse.