SANTO DO DIA

Martírio de São João Batista: João Batista, primo de Jesus, foi o responsável por preparar o povo para a vinda do Messias e por batizar o próprio Jesus no rio Jordão. Ele denunciou o adultério de Herodes Antipas, que vivia com sua cunhada, Herodíades, de maneira imoral. Essa ousadia irritou profundamente o rei, que mandou prender João Batista. O martírio de João Batista teve início durante uma festa no palácio de Herodes, em que foi decapitado. Mesmo diante de sua execução, João Batista manteve-se firme em sua fé.