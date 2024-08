Na Estrada do Portela, nº 666, esquina com a Rua Lindóia, no bairro de Turiaçu, Zona Norte, os moradores estão enfrentando um problema sério com esgoto entupido, que está retornando para as ruas, causando grande risco de acidentes e quedas. O mau cheiro é insuportável. O problema persiste há algum tempo, e apesar das reclamações, nenhuma solução foi apresentada. Os moradores apelam urgentemente à Águas do Rio para que realizem os reparos necessários.