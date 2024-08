O Metrô tem parado na Central do Brasil, com ar-condicionado e iluminação desligados, deixando os passageiros apenas com a iluminação de emergência. Uma situação inadmissível, especialmente considerando o valor elevado das tarifas. Os usuários merecem um serviço de qualidade e respostas rápidas sobre essas falhas. Pagar tão caro e receber esse tipo de serviço é revoltante.