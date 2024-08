Polícia prende homem que espancava a avó, que sofre de Alzheimer

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (28) Alessandro de Almeida Moreira, acusado de agredir a própria avó que sofre de Alzheimer. O homem foi localizado no interior da residência da vítima na Praça Seca, Zona Oeste.



A idosa possuía uma medida protetiva, que foi descumprida, e Alessandro foi preso em flagrante. Contra ele, já havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Segundo investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), a avó sofria ainda com agressões psicológicas, morais e patrimoniais.



Alessandro possui anotações por homicídio, tráfico de drogas e associação para tráfico, além de corrupção de menores e ameaça. Ele é considerado ativo no tráfico de drogas da região.