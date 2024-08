Tragédia: transformador cai de poste e mata jovem em Niterói

Rio - Luiz Felipe Soares, de 21 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (29), em Camboinhas, Niterói, na Região Metropolitana, ao ser atingido pelo transformador de um poste que foi derrubado por uma carreta



De acordo com informações da Polícia Militar, um caminhão que transitava pela Rua Professor Florestan Fernandes arrastou os fios do poste, o que fez com que a estrutura caísse em cima de Luiz Felipe Soares, que estava na calçada.



A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu).