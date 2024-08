Mulher perde emprego por ataque gordofóbico contra influenciadora

Uma mulher foi desligada do emprego após ser acusada de fazer comentários ofensivos sobre o corpo da influenciadora digital Amanda Emilio, que possui mais de dois milhões de seguidores no TikTok. Incomodada com as declarações, uma colega de serviço decidiu fazer uma denúncia à direção da empresa, alegando que a conduta violava as normas de uso das redes sociais durante o expediente. O caso gerou uma onda de reações na web, com muitos usuários exigindo uma resposta efetiva do empregador. Diante da repercussão, a empresa decidiu rescindir o contrato da funcionária, cuja identidade não foi revelada.



Nesta quarta-feira (29), Amanda publicou um vídeo no qual afirma que as redes sociais não devem ser vistas como um espaço sem regras. “A internet não é terra de ninguém”, escreveu a jovem na legenda da postagem, que já conta com mais de um milhão de visualizações. Em seu pronunciamento, Amanda reforçou que comportamentos ofensivos devem ter consequências adequadas. “Já fica de alerta pra quem faz comentário maldoso e acha que vai passar ileso. Ou que só vai se dar mal se receber um processo. Às vezes, nem precisa de processo para acabar se ferrando”, disparou a influencer.



Nos comentários, muitos internautas comemoraram o desfecho da história. “Poucas vezes senti um senso de justiça aqui na internet”, disse uma seguidora. “Achei sensacional! Internet não é terra sem lei e o corpo alheio não é da conta de ninguém”, afirmou outra. Confira!