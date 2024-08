SANTO DO DIA

São Félix e Santo Adauto: Félix e Adauto nasceram na região da Bretanha, que hoje faz parte da França. Quando a perseguição aos cristãos se intensificou no século III, Félix e Adauto se recusaram a renunciar à sua fé. Como resultado de sua recusa em renunciar ao cristianismo, Félix e Adauto foram presos, torturados e condenados à morte. Eles enfrentaram as adversidades com coragem e fé inabalável, permanecendo fiéis a Jesus até o fim. Enquanto estavam na prisão, eles foram visitados por um anjo que os encorajou em sua fé.