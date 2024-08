Dia de terror no Centro de Saúde

Um homem fez pacientes de reféns, ontem, no Centro Municipal de Saúde Newton Bethlem, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Forma horas de terror para as pessoas que ficaram sob a mira de uma faca, até ele ser rendido por um policial militar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o homem, sem identificação, entrou na unidade já em surto psicótico, com uma arma branca, ameaçando funcionários e pacientes. A PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Não houve feridos.

Segundo a PM, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi até o local e um dos agentes conseguiu conter e desarmar o homem, que foi levado pelo Samu. A ocorrência foi encaminhada para a 28ª DP (Praça Seca), para onde o suspeito foi levado. Posteriormente, ele foi levado a uma unidade de emergência psiquiátrica pelos agentes dos Bombeiros.