Demolições seguem no complexo

A operação para demolir um condomínio de luxo na comunidade Parque União, na Maré, teve ontem seu 11º dia. Mesmo com a ação em andamento, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as aulas presenciais foram retomadas. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a operação ainda está em fase de demolição manual e, por isso, não há previsão para o término dos trabalhos.

As investigações apontam que o Parque União vem sendo utilizado há anos, por meio da construção e abertura de empreendimentos, para lavar o dinheiro do crime.