Na Rua Guarapari, esquina com a Rua Antônio de Abreu, em Madureira, e na Rua Maria Teixeira, nº 35, em Oswaldo Cruz, os postes de iluminação apresentam riscos graves. As bases dos postes estão com ferragens expostas, sendo sustentadas apenas pelas armações de ferro, o que coloca em risco a segurança dos moradores e pedestres. Solicitamos que a Light concretize as bases desses postes para evitar acidentes.