Moradores das periferias, especialmente em Cajueiro, em Rio Bonito, têm reclamado das operadoras telefônicas devido ao sinal de péssima qualidade. As operadoras justificam o problema com a presença de elevações e muitas árvores na região. A revolta dos moradores aumenta, pois sentem que a área é negligenciada, recebendo atenção apenas de quatro em quatro anos, como na época da Copa do Mundo.