Ciclista morre atropelado na Avenida Ayrton Senna

Um ciclista morreu ao ser atropelado por um carro na manhã desta sexta-feira (30), na Avenida Ayrton Senna, altura da Gardênia Azul, na Zona Oeste. O motorista do veículo abandonou o carro a poucos metros do local e fugiu sem prestar socorro.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Barra da Tijuca foram acionados para o acidente às 5h40. Quando chegaram ao local, a vítima já estava morta. Com o impacto, o carro ficou com o para-brisa quebrado e o capô amassado.



Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) da Polícia Militar localizaram o suspeito horas depois. Ele foi encaminhado para a 32ª DP (Taquara).



De acordo com o Centro de Operações Rio, o acidente ocupa uma faixa da pista central da Avenida Ayrton Senna, sentido Linha Amarela.