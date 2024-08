Vídeo: Mãe dá aula de autoconfiança e ensina filha a enfrentar bullying

A atleta Ludmilla Abreu está fazendo sucesso na web explicando de maneira divertida como a filha Manuela deve enfrentar o bullying na escola. Em vídeos publicados TikTok, a criadora de conteúdo ensina como a menina deve responder a ataques de outras crianças de maneira confiante e desafiadora, sem se deixar intimidar. Em viral publicado nesta quarta-feira (28), Ludmilla passou mais uma “lição” anti-bullying. “A garota vai chegar e falar que o seu cabelo está igual ao da Dora Aventureira. E aí, o que você vai fazer?”, perguntou ela. A pequena respondeu sem exitar: "Você é meu fã? Só sabe falar de mim. Quer um autógrafo?” A atuação debochada da criança divertiu os internautas. “Eu tô amando essa série”, comentou uma seguidora. “Eu com 27 anos aprendendo a me defender do bullying”, brincou outra. Assista!