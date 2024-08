Pretende revelar onde deixou corpo

Anic era tida como desaparecida desde em 29 de fevereiro, quando foi vista pela última vez em um shopping de Petrópolis, na Região Serrana. Uma das advogadas detalhou que a vítima entrou no carro de Lourival, com quem tinha um relacionamento extraconjugal, por espontânea vontade. Ainda conforme a defesa do acusado, o segurança pretende revelar o local da morte e onde o corpo foi deixado.

Em nota, o Ministério Público disse que as tratativas para colaboração premiada estavam sendo feito, mas não houve acordo sobre os benefícios que poderiam ser aplicados ao caso concreto. Segundo o MPRJ, se novas provas forem apresentadas, serão validadas e, se for o caso, consideradas fora do âmbito de uma colaboração premiada. Por fim, o órgão afirmou que a ação penal segue na 2ª Vara Criminal.