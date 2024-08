Na Escola Municipal Monteiro Lobato, em Nova Iguaçu, os banheiros estão com portas quebradas, sem água e papel higiênico, e os vasos sanitários acumulam sujeira de um turno para o outro. Além disso, os aparelhos de ar-condicionado nas salas ainda não foram ligados, apesar de estarem instalados. A prefeitura está em conflito com a Light para aumentar a carga elétrica, já que as instalações são muito antigas.