Na Rua General Rocha Maia, 235, em Turiaçu, Zona Norte, duas árvores estão infestadas por cupins e representam risco de queda. Além disso, os galhos estão em contato com os fios de luz, aumentando o perigo de acidentes e interrupções no fornecimento de energia. É urgente que as autoridades responsáveis tomem providências antes que ocorra algum incidente grave.