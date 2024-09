Nós moradores da Rua Salustiano Silva, próxima à Rodovia Transolímpica, em Magalhães Bastos, enfrentamos uma situação alarmante. Latões de lixo e coletores são constantemente roubados, e mesmo com denúncias anônimas, nada é feito. Quem tenta alertar sobre a situação é ofendido com xingamentos. A Comlurb deveria, sim, ser responsável por recolher os entulhos, mas as providências estão sendo negligenciadas.