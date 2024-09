A Rua Barão, na Praça Seca, está abandonada. A via está esburacada devido a obras da Iguá, as calçadas estão destruídas, as árvores precisam de poda urgente, e as galerias estão entupidas. Agora estão fazendo apenas uma 'maquiagem', com remendos no asfalto que não resolvem o problema. O descaso com a situação é evidente, e nós moradores estamos cada vez mais insatisfeitos com a falta de ações efetivas.