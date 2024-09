O estacionamento na Praia Vermelha, na Urca, virou um comércio. Os guardadores estão cobrando absurdos R$50,00 para que os motoristas deixem seus carros estacionados e ainda entreguem as chaves para eles. Essa prática abusiva e irregular está causando revolta entre as pessoas que frequentam o local, especialmente nos fins de semana. É urgente que a prefeitura tome providências para acabar com essa situação.