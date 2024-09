Justiça condena mulher a 54 anos

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) condenou, na noite de sexta-feira, as quatro pessoas acusadas pela execução do diretor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) São Gonçalo, Wagner da Silva, sua mulher e filha, em São Gonçalo, Região Metropolitana. O caso aconteceu na madrugada do dia 17 de fevereiro de 2017, na casa onde o jurista vivia com a família, no bairro do Barro Vermelho.

O crime foi motivado por uma disputa de herança da família da esposa do advogado, Soraya Gonçalves Resende, avaliada em R$ 7 milhões. Simone Gonçalves Resende, irmã da mulher, foi condenada a 54 anos de prisão como mandante dos assassinatos.

O filho dela, Matheus Resende Khalil, um dos executores da família, acabou condenado a 49 anos. Além dele, outros dois envolvidos nos crimes, Diego Moreira da Cunha e Gabriel Botrel de Araújo Miranda, pegaram cada um a 50 anos de prisão em regime fechado.

A sentença, proferida após decisão do Tribunal do Júri, foi resultado de um longo julgamento, que começou ainda na manhã de quinta-feira. Durante os dois dias de trabalho, foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa dos réus.